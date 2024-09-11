Москва, 11 сентября, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Отказ США использовать Украину в качестве расходного материала помог бы завершить конфликт. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Мы неоднократно говорили, что точку во многом может поставить отказ США от своей политики использования Украины как расходного материала в попытке подавлять всё, что связано с Российской Федерацией», — отметил он.

Официальный представитель Кремля добавил, что звонок президента США Джо Байдена президенту России Владимиру Путину не мог бы поставить точку в украинском конфликте.

10 сентября на теледебатах со своей соперницей на предстоящих в ноябре выборах — кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис Трамп подверг критике действующего президента за отсутствие контактов с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Также Трамп заявил, что в случае победы в гонке закончит конфликт, а также проведёт переговоры с Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Вице-президент США, в свою очередь, заявила, что Трамп хочет бросить Украину и отказаться от помощи Киеву ради дружбы с Путиным. Также она отметила, что по всему миру есть лидеры стран, которые смеются над экс-президентом, а американское военное командование его презирает.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп неоднократно высказывался о намерении способствовать прекращению конфликта на Украине. Так, 24 июля он, выступая перед сторонниками, пообещал, что в случае победы на выборах президента США добьётся мира ещё до своей инаугурации.

Официальный представитель Кремля заявил, что в продолжении конфликта на Украине виноват Запад, и разрешить противоречие за один день, как утверждал экс-президент США Дональд Трамп, невозможно.