Киев, 11 сентября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Солист рок-группы Brutto и основатель коллектива «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок исполнил песню для украинских военных на вокзале в Киеве. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Алексей Наумов / РИА Новости

По словам музыканта, одна из песен группы «Ляпис Трубецкой» регулярно звучит на вокзале, когда бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) возвращаются с передовой на поезде Краматорск — Киев.

«5 сентября мы исполнили её вживую», — написал Михалок на странице Brutto в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году концерт группы «Ляпис Трубецкой» отменили в столице Сербии Белграде. Организаторы заявили, что причиной стало плохое самочувствие Михалка, однако ранее националистическое движение «Двери српске» потребовало запретить выступление коллектива, «признанного врагом и сторонником киевского майдана». Сам Михалок перед концертом анонсировал сбор средств на нужды ВСУ.

В 2014 году гражданин Белоруссии Михалок открыто поддержал государственный переворот в Киеве, после чего попросил разрешение на постоянное проживание на Украине. В 2020 году глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил музыканту звание «Заслуженный артист Украины».