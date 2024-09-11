Москва, 11 сентября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Гроб с телом телеведущего КВН Александра Маслякова отправили на Новодевичье кладбище.

Как сообщил корреспондент ИА Регнум, из здания московского молодежного центра «Планета КВН» гроб с телом ведущего вынесли под аплодисменты.

Как сообщало ИА Регнум, 82-летний Александр Масляков умер 8 сентября. С 1964 года он работал на телевидении. Масляков вёл юмористическую игру «Клуб весёлых и находчивых». Помимо этого, он был ведущим и других передач, а также принимал участие в телешоу «Минута славы» и «Чувство юмора». Представители пресс-службы КВН отметили, что Масляков навсегда останется легендой для всех участников движения и миллионов зрителей.

Церемония прощания с ведущим КВН прошла в концертном зале. На ней присутствовали его сын Александр Масляков, а также родственники, друзья и коллеги, в том числе генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

В окружении ведущего сообщили, что после прощания его похоронят на Новодевичьем кладбище.