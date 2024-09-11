Москва, 11 сентября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. В современных реалиях, когда коллективный Запада видит в России врага, нашей стране нужно двигаться к новой социально-культурной системе, которая предусматривала бы по-настоящему всеобщий призыв в армию, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе своего доклада «Об образе будущего» на первом Белгородском юридическом форуме.

Виталий Белоусов/РИА Новости Глава СПЧ Валерий Фадеев

Фадеев напомнил, что сейчас Россия тратит на оборону порядка 8% ВВП, а раньше тратила около 3%. При этом СССР расходовал на военные нужны 13%. Глава СПЧ отметил, что проблема Советского Союза и его последующий распад заключался не в большом внимании, уделяемом военной сфере, а в идеологическом провале.

«Некоторые скажут: вы хотите пушки вместо масла. Нет. Не будет пушек — не будет и масла. Надо на оборону тратить столько, сколько надо для обеспечения своей безопасности», — подчеркнул Фадеев.

По мнению главы СПЧ, стоит также уделить внимание увеличению армии, увеличению штата военных.

«Я считаю, надо вернуться к по-настоящему всеобщему призыву. У нас сейчас треть или даже четверть молодых людей проходит через армию. Я не призываю устроить мобилизацию и отправить молодых людей на фронт, поймите правильно. Не об этом идёт речь. Я считаю, каждый молодой человек, независимо от его здоровья (если нездоров, пусть на кухне служит, в штабе писарем работает), все молодые люди должны пройти через армию, потому что мир находится в состоянии долгой войны», — объяснил Валерий Фадеев.

Он также отметил, что в ходе своего визита в Белгородскую область встретился с губернатором региона Вячеславом Гладковым, который рассказал, что с молодёжью в Белгородской области идёт интенсивная работа. Ребята посещают лагеря наподобие советских «Зарниц». Школьники проходят через эту подготовку к службе.

«И это очень правильно», — резюмировал Фадеев.

5 сентября в оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Волгоградской области состоялась церемония открытия финала всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Игра направлена на развитие лидерских качеств, чувства сопричастности к общему делу, самодисциплины ради общей победы, взаимопомощи и чувства долга перед своим отрядом и страной. Финал «Зарницы 2.0» пройдёт 15 сентября.