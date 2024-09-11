Москва, 11 сентября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. В Москве один из провалившихся в люк с кипятком рабочих погиб, сообщил ИА Регнум источник.

Альберт Гарнелис/ТАСС

Второго рабочего доставили в городскую клиническую больницу им. Ф. И. Иноземцева. Степень тяжести состояния пострадавшего не сообщается. По информации источника, пострадавший и погибший являются сотрудниками «Московской объединённой энергетической компании».

Как передавало ИА Регнум, ЧП произошло днём 11 сентября на территории детского сада на Марьинском бульваре. Один из рабочих обварился в кипятке, однако смог вылезти сам. Второго рабочего нашли без признаков жизни.