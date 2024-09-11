Москва, 11 сентября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Тело 47-летней москвички несколько дней пролежало в луже крови в квартире на северо-западе Москвы. Дед погибшей в начале XX века породнился с семьёй писателя Льва Толстого, женившись на его племяннице. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Лев Толстой

Вечером 8 сентября в полицию поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что обнаружил в своей квартире на бульваре Яна Райниса тело супруги. По словам звонившего, женщина лежала в луже крови в ванной. Прибывший на место наряд полиции опросил мужчину, он рассказал, что тело нашёл ещё 7 сентября, но испугался и поэтому не позвонил сразу в МВД.

«Выяснилось, что 6 сентября заявитель не смог попасть в квартиру после работы — жена не открывала, поэтому пошёл ночевать к другу. На следующий день ему всё-таки удалось попасть в квартиру, где он обнаружил труп жены. В полицию он обратился спустя сутки после находки, объяснив это шоковым состоянием и страхом», — рассказал собеседник.

Криминалисты установили, что примерная давность смерти — два дня.

Умершей оказалась 47-летняя Мария Володичева — правнучка Ивана Володичева, который был женат на племяннице Льва Николаевича Толстого Анне.