Москва, 11 сентября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. В концертном зале «Планета КВН» в Москве завершилась церемония прощания с ведущим телешоу «Клуб весёлых и находчивых» Александром Масляковым.

Михаил Метцель/ТАСС

Церемония началась в 10:00, проститься с телеведущим пришли около 1,5 тыс. человек. Гости траурного мероприятия поочерёдно подходили к гробу, клали цветы и венки, а после покидали зал.

После прощания Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Как ожидается, ведущего похоронят рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой.

Как передавало ИА Регнум, Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. Сообщалось, что телеведущий в последнее время находился в отделении паллиативной помощи одной из столичных больниц.

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. В 1966 году окончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта. После окончания вуза работал в проектном институте «Гипросахар». В 1964 году, будучи студентом четвёртого курса, начал работать на телевидении, в главной редакции программ для молодёжи.

В 2000-х годах преподавал в МГИКе. С 2007 по 2014 год — председатель жюри телешоу «Минута славы». В 2014 году стал членом жюри телешоу «Чувство юмора».