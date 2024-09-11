Москва, 11 сентября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. В Москве на Марьинском бульваре два человека провалились в люк с кипятком. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Alexander Legky/Global Look Press

По его данным, инцидент произошёл на территории детского сада. Один из рабочих обварился в кипятке, однако смог выбраться сам. Второго рабочего нашли без признаков жизни.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта в деревне Лющик Бежаницкого района Псковской области пятилетний мальчик упал в колодец и утонул. В ходе проверки было установлено, что ребёнок остался без присмотра родителей, ушёл с детской площадки и провалился в коллектор. Тело мальчика нашёл и достал отец.

Ранее в Екатеринбурге подросток получил ожоги тела в результате падения в открытый люк коллектора с горячей водой. Пострадавшему помог очевидец происшествия, а проезжавшая мимо бригада скорой помощи заметила ребёнка и оказала ему первую помощь, затем доставив его в больницу.