Москва, 11 сентября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Россия должна двигаться против тенденций, которые навязывают политические силы Запада, желающие контролировать мир. Об этом в ходе своего доклада «Об образе будущего» на первом Белгородском юридическом форуме заявил советник президента России и глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Петр Ковалев/ТАСС

Во время своего доклада он отметил необходимость двигаться против тех тенденций, которые навязывают людям «модные просветители» и политические силы Запада, стоящие за ними и желающие контролировать мир. Он отметил, что это касается таких тенденций, как ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ и запрещено), бездетность, эвтаназия, культ потребления и многие другие.

Помимо этого в ходе выступления он рассказал, что в образах будущего России должен соблюдаться баланс.

«Они, с одной стороны, должны быть реалистичны, приземлены, опираться на существующие проблемы, а, с другой стороны, в них должны быть элементы утопии. Того, что кажется сегодня невыполнимым», — отметил Фадеев.

2 сентября глава СПЧ объяснил, почему в школах стоило бы ввести оценки за поведение. Он отметил, что такая мера позволила бы обезопасить учителей от проявления неуважения со стороны учащихся. По словам главы СПЧ, решение об оценке должен будет принимать педсовет. Вариативности шкалы не будет, лишь «неудовлетворительно» при плохом поведении. «Неуд» можно будет исправить, за него не станут выгонять детей из школ, подчеркнул он.