Москва, 11 сентября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал с осторожностью относиться к информации из Telegram-каналов о том, что атака беспилотников на Мурманскую область якобы велась с территории Норвегии.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Давайте относиться к информации от telegram-каналов соответственно. Эта информация, которая, скорее всего, доступна только военным и спецслужбам», — сказал журналистам представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что информация из подобных источников не может считаться достоверной.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о попытках украинских беспилотников атаковать регион. Глава региона предупредил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) по уничтожению беспилотников. Вместе с этим Чибис призвал доверять только официальным источникам информации.