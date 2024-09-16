Москва, 16 сентября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Продвижение российских товаров за рубежом, расширение бизнеса и поиск новых партнёров обсудят на международном экспортном форуме «Сделано в России». Главное событие для предпринимателей, уже занимающихся и только планирующих заниматься экспортом, состоится 14 октября в Центре международной торговли в Москве.

Форум «Сделано в России»

«За время проведения форума была подтверждена его роль ключевой площадки для обсуждения актуальных вопросов и задач внешнеэкономической деятельности, выработки практических решений, направленных на увеличение экспорта российских товаров и услуг, а также формирования понимания ключевых вызовов и тенденций», — подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Участники форума обсудят экспортный потенциал отечественных товаров, продвижение национального бренда «Сделано в России», а также реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки.

Благодаря нацпроекту уже удалось поддержать российский экспорт общим объемом 12,5 трлн рублей, а также получить дополнительный налоговый эффект в размере более 4,5 трлн рублей, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на стратегической сессии по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

В этом году важной частью программы форума «Сделано в России» станут деловые встречи российских компаний с зарубежными партнерами. Кроме того, для гостей будет организована экспозиция с достижениями и разработками отечественных экспортёров. Ещё одним заметным событием станет церемония награждения победителей Всероссийской премии «Экспортер года — 2024». Этот конкурс даёт возможность компаниями и предпринимателям, чьи товары и услуги востребованы за рубежом, заявить о себе на национальном уровне.

«В каждом регионе России можно найти уникальную продукцию, имеющую значительный потенциал для продаж на внешних рынках. Мы стремимся раскрыть и реализовать его, предлагая широкий спектр мер поддержки, от выбора рынка и поиска первых клиентов до организации логистики и страхования», — отметила Вероника Никишина.

К примеру, с недавнего времени Адыгея известна не только своими традициями изготовления сыра, но и полезной адыгейской солью. Особую технологию приготовления национальных приправ и блюд, веками обеспечивающих знаменитое кавказское долголетие, предприниматель Аслан Хуажев использует уже более 20 лет. Потребление органических продуктов в России может увеличиться более чем в шесть раз к 2030 году. Стремительное увеличение производства и потребления натуральных продуктов предусматривает Стратегия развития производства органической продукции до 2030 года.

«При запуске продукта основной целью было обеспечить его широкое распространение и узнаваемость во всех регионах нашей страны, аналогично нашему самому известному бренду — адыгейскому сыру. С учётом положительных отзывов о нашем продукте на внутреннем рынке мы приняли решение не останавливаться на достигнутом и выходить на международный рынок», — уточняет PR-директор предприятия.

Благодаря поддержке нацпроекта адыгейская соль производителя представлена не только в России, но и в Белоруссии, Азербайджане, Узбекистане, Армении, Казахстане и других странах. В скором времени продукт может появиться на прилавках в Турции, Вьетнаме и Китае.

С выходом на международные рынки предприятию помогли Российский экспортный центр и сервис «Профессионалы экспорта» на платформе «Мой экспорт». Только за 2023 год производитель принял участие в международных выставках и бизнес-миссиях в Азербайджане, ОАЭ, Турции, Армении и других странах.

В итоге в прошлом году предприятие вчетверо нарастило объем производства продукции, при этом рост продаж составил 5%. В настоящее время для увеличения показателей ведутся работы по выходу на международную электронную торговую площадку.

«Благодаря активной поддержке Российского экспортного центра мы бесплатно можем пользоваться такими мерами поддержки, как выезд на различные выставки, бизнес-миссии, семинары и тренинги, в результате которых заключаются экспортные контракты. Наша продукция занимает призовые места на многих выставках, что подтверждается дипломами и медалями. Вместе с российской экспортной делегацией мы неоднократно участвовали в таких выставочных мероприятиях, как «Зеленая неделя» в Берлине, где были удостоены золотой медалью за качество», — отметил PR-директор предприятия Аскер Хуажев.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», реализуемому по решению президента России Владимира Путина, отечественные производители получают государственную поддержку на каждом этапе выхода на международные рынки.

Проконсультировать экспортеров по актуальным запросам готовы в российских торгпредствах, Минпромторге, Российском экспортном центре и Агроэкспорте, а также в региональных Центрах поддержки экспорта.

Найти актуальную информацию о доступных мерах поддержки и подать заявку, чтобы воспользоваться ими, можно на цифровой платформе «Мой экспорт».