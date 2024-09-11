Москва, 11 сентября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Осудившие спецоперацию члены команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко и Евгений Никишин приехали на церемонию прощания с ведущим КВН Александром Масляковым. Церемония прощания проходит в концертном зале «Планета КВН» в Москве.

Юлия морозова/ТАСС

«Мы пришли хоронить своего отца, практически. Человек, который дал нам всё. И всем, что у нас есть, мы обязаны этому человеку», — сказал Писаренко журналистам.

Он отметил, что необходимо сохранить всё наследие, которое оставил после себя Масляков.

Весной 2022 года Писаренко вместе с Никишиным записали видео, в котором осудили проведение спецоперации на Украине. Позже Писаренко заявил, что его якобы заставили «под дулами автоматов» сделать это при переходе границы Венгрии и Украины.

Как передавало ИА Регнум, Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. С 1964 года он работал на телевидении и вёл юмористическую игру «Клуб весёлых и находчивых».

После прощания Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Предположительно, он будет похоронен рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой.

9 сентября президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Маслякова. Глава государства подчеркнул, что светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, а также многочисленных поклонников его творчества.