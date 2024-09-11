Москва, 11 сентября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым, которая проходит 11 сентября в центре «Планета КВН» в Москве.

Илья Питалев/РИА Новости

Также венки прислали братья Юлий и Михаил Гусман, участники юмористического шоу «Уральские пельмени» и многие другие. На церемонии присутствуют его сын Александр Масляков, родственники, друзья и коллеги, включая генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста, телеведущего Леонида Якубовича и других.

Утром 11 сентября гроб с телом Маслякова привезли к концертному залу «Планета КВН». После прощания телеведущего похоронят на Новодевичьем кладбище. Предположительно, он будет похоронен рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой.

Как передавало ИА Регнум, Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. С 1964 года он работал на телевидении и вёл юмористическую игру «Клуб весёлых и находчивых».

9 сентября Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Маслякова. Глава государства подчеркнул, что светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, а также многочисленных поклонников его творчества.