Вашингтон, 11 сентября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Батальон Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Шквал», 15 пехотинцев которого являются бывшими заключёнными, хочет пополнить свои ряды осуждёнными за убийство. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

«Солдаты батальона «Шквал» рассказали телеканалу, что они запрашивают разрешение позволить преступникам, осуждённым за убийство, присоединиться к их рядам, поскольку они считают, что они обладают навыками, нужными на поле боя», — указано в публикации.

Помимо этого, бывшие заключённые рассказали, что перед отправкой на фронт их недостаточно подготавливают, что создаёт проблемы для обороны.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет мобилизовывать в ряды ВСУ заключённых в обмен на условно-досрочное освобождение. Согласно нововведению, находящиеся в местах лишения свободы осуждённые по желанию смогут вступать в ряды украинской армии. Не мобилизуют совершивших тяжкие преступления.

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осуждённых в ВСУ. За принятие законопроекта проголосовали 279 депутатов, 11 воздержались. Согласно документу, потенциальные бойцы должны будут пройти медкомиссию, а командиры подразделений ВСУ — согласиться на принятие таких новобранцев. Добровольному призыву не будут подлежать осуждённые за преступления против основ национальной безопасности, убийства, сексуальное насилие, педофилию и ДТП со смертельным исходом, совершённые под действием алкоголя или наркотиков.