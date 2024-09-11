Москва, 11 сентября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Газпромбанк запустил новый сервис «Газпромбанк Привилегии «Премиум». Он объединяет улучшенные условия по продуктам банка и дает подписку «Газпром Бонус Премиум» при соблюдении необходимых условий.

Газпромбанк Газпромбанк

В рамках сервиса можно выбрать одну из двух программы на выбор: спорт или путешествия. Кроме того, сервис предлагает повышенный кэшбек и ставку по накопительному счету, скидку на аренду индивидуальных банковских сейфов, бесплатную мобильную связь от оператора ГПБ Мобайл, консьерж-сервис и другие предложения.

В первый месяц подключения сервис «Газпромбанк Привилегии «Премиум» предоставляется бесплатно, далее также бесплатно при выполнении одного из условий программы.

У клиентов есть возможность подключить сервис «Газпромбанк Привилегии Премиум» в мобильном приложении или интернет-банке.