Москва, 11 сентября, 2024, 10:51 — ИА Регнум. В концертном зале «Планета КВН» в Москве проходит церемония прощания с ведущим КВН Александром Масляковым.

Илья Питалев/РИА Новости

Ранее гроб с телом телеведущего привезли к концертному залу. Сама церемония началась в 10:00, вход на неё свободный.

На церемонии присутствуют его сын Александр Масляков, родственники, друзья и коллеги, включая генерального директора Первого канала Константина Эрнста, телеведущего Леонида Якубовича и других. Венок на церемонию прощания с ведущим также прислал президент России Владимир Путин.

После прощания Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Предположительно, ведущего похоронят рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой.

Как передавало ИА Регнум, Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. С 1964 года он работал на телевидении и вёл юмористическую игру «Клуб весёлых и находчивых».

Масляков был ведущим и других передач, участвовал в телешоу «Минута славы» и «Чувство юмора». В пресс-службе КВН подчеркнули, что Масляков навсегда останется легендой для всех участников движения и миллионов зрителей.