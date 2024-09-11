Москва, 11 сентября, 2024, 11:11 — ИА Регнум. США могут спровоцировать в Грузии массовые акции протеста, чтобы таким образом захватить власть силовым путём. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Nicholas Muller/Global Look Press

«Замысел Вашингтона очевиден и уже не удивляет — дать повод прозападной грузинской оппозиции для запуска массовых акций протеста с прицелом на захват власти в стране силовым путём», — указано в сообщении ведомства.

Представители ведомства указали, что в этом плане США отводят важную роль Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое должно помогать государствам в сфере соблюдения основных свобод человека, а также защищать демократические институты. При этом БДИПЧ ОБСЕ Вашингтон намерен использовать, чтобы помешать победе правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах, запланированных на 26 октября. Согласно их плану, структура ОБСЕ за 10–20 дней до начала голосования опубликует промежуточный доклад. В этом документе будет сказано, что в Грузии нет условий для свободных и честных выборов. После первых результатов голосования БДИПЧ ОБСЕ заявит, что процесс шёл вразрез с нормами демократии. Это станет поводом массовых манифестаций в закавказской республике, добавили в СВР.

По словам представителей ведомства, участие БДИПЧ ОБСЕ в попытках повлиять на ход парламентских выборов доказывает, что их структура превратилась «в рупор бесчестных игр американских властей».

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября 2024 года в Грузии запланированы выборы в парламент страны. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что выборы будут проходить в условиях внешнего вмешательства. При этом он выразил уверенность, что подобные вмешательства извне в конечном итоге никакого влияния не окажут на итоги голосования.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что США собираются добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики. Действующая американская администрация уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей в Грузии партии «Грузинская мечта».