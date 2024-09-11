Москва, 11 сентября, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Двое обвиняемых по делу об организации нелегальной экскурсии по руслу коллектора реки Неглинки в Москве пытались скрыть от следствия информацию со своих телефонов, чтобы сотрудники правоохранительных органов не смогли прочитать их переписку с фигурантами расследования. Об этом сообщает ТАСС.

Валерий Мельников/РИА Новости

По данным издания, таким образом обвиняемые Александр Ким и Никита Дубас хотели сохранить в тайне переписку с третьим обвиняемым, находящимся в розыске. В материалах дела отметили, что это обстоятельство стало одним из оснований для продления их ареста.

Как сообщало ИА Регнум, московские диггеры отправились на экскурсию 20 августа. В экстренных службах заявили, что в Москве-реке обнаружили тела 40-летнего мужчины и девочки. Позднее «112» сообщил, что в районе «Зарядья» из воды извлекли тела двух диггеров-подростков 15 и 17 лет, когда начался сильный ливень, фактически у них не осталось шансов спастись.

Позднее тела ещё двоих участников экскурсии нашли у причала парка «Зарядье». Ими оказалась пара из Санкт-Петербурга, проживавшая в Подмосковье.

Представители пресс-службы СУ СК по городу рассказали, что к организации экскурсии причастны трое человек, которые сообщили участникам экскурсии ложную информацию. Они уверяли, что мероприятие безопасно, хотя проникновение в подземные сооружения было незаконным. С муниципальными службами Москвы экскурсию не согласовали.

Гендиректора компании «Спутник», которая организовала экскурсию диггеров по коллектору реки Неглинки в Москве, Кима задержали при попытке сбежать из России.

Следователи также предъявили обвинение организатору незаконной экскурсии диггеров, в ходе которой погибли люди, Дубасу. Во время трагической экскурсии сам он находился в Белоруссии, но вернулся в Россию.

Третий фигурант дела о гибели людей во время экскурсии в московском коллекторе, гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский, улетел в ОАЭ. Его объявили в розыск.