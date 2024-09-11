Вашингтон, 11 сентября, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп шесть раз упомянул президента РФ Владимира Путина и десять раз Россию во время предвыборных дебатов со своим оппонентом Камалой Харрис. Теледебаты проходили на канале ABC News.

Michael Le Brecht II/ Global Look Press

Так, за время дебатов Трамп упомянул Путина и Россию, заявляя, что конфликтов на Украине и в секторе Газа не было бы при его президентстве. Также кандидат в президенты США упомянул российского лидера во время критики действующего главы Белого дома Джо Байдена за его неспособность наладить контакты с Москвой и урегулировать конфликт на Украине.

Вместе с этим Трамп упомянул президента России в контексте российско-американских отношений во время его президентства. Так, Трамп признал, что Москва не угрожала Вашингтону ядерным оружием при его администрации.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября прошли теледебаты между Трампом и Харрис. В ходе них вице-президент США заявила, что Трамп хочет бросить Украину и отказаться от помощи Киеву ради дружбы с Путиным. Также она отметила, что по всему миру есть лидеры стран, которые смеются над экс-президентом, а американское военное командование его презирает.

В свою очередь Трамп заявил, что в случае победы в гонке закончит украинский конфликт, а также проведёт переговоры с Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты Трампа и Харрис «шоу». Оба кандидата, по её мнению, не несут ответственности за свои слова.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.