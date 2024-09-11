Москва, 11 сентября, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Сотрудники полиции и ФСБ России ликвидировали сеть нелегальных узлов связи, позволявших мошенникам из-за рубежа менять номера и дистанционно похищать деньги у россиян. Об этом 11 сентября в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадр из видео

Она отметила, что криминальная схема работала на территории 13 российских регионов. Анонимный куратор, находящийся за пределами России, вербовал участников и передавал им сим-боксы — устройства для хранения и работы большого числа SIM-карт, позволяющие менять номера на российские. Затем куратор давал рабочие указания.

По словам Волк, оборудование устанавливали в съёмных квартирах, сим-карты настраивали и регулярно меняли после блокировки. Каждые несколько дней сим-боксы перевозили на новое место, чтобы таким образом скрыть их расположение.

«В результате проведённых обысков оперативники изъяли 39 единиц сетевого оборудования. В подразделения полиции доставлены 26 человек, которые могут быть причастны к противоправной деятельности», — проинформировала официальный представитель МВД.

Как сообщало ИА Регнум, ранее шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн заявил, что блокировка серых сим-карт должна в конечном итоге привести к полному исчезновению нелицензированных точек выдачи подобных карт, где не требуют заключать договор с оператором связи.

Ранее Роскомнадзор выпустил требования к операторам связи, согласно которым сим-карты без подтверждённых данных пользователя должны быть заблокированы. Операторы связи будут рассылать пользователям уведомления о необходимости предоставить или подтвердить свои данные на портале «Госуслуг», в приложении или в салоне оператора. В случае, если данные не будут подтверждены в 15-дневный срок, сим-карту заблокируют.