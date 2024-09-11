Дрезден, Германия, 11 сентября, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Крупный участок моста с трамвайными путями и пешеходной зоной обрушился в реку в немецком Дрездене, сообщает 11 сентября газета Bild.

dpa/picture-alliance/ТАСС

Ночью, около 03:00 по местному времени (04:00 мск), обвалилась в Эльбу та часть моста Каролабрюке, на которой находились трамвайные пути и часть тротуара. Пострадавших нет, причина ЧП пока не известна.

Протяжённость повреждённой части около 100 метров. Из-за обрушения были повреждены две большие трубы централизованного теплоснабжения, в связи с чем в городе возникли перебои с подачей тепла.

На месте работают сотрудники экстренных служб, территорию возле моста перекрыли. Жителей попросили по возможности не посещать этот район.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в американском Балтиморе, штат Мэриленд, мост имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в реку Патапско после столкновения с контейнеровозом «Дали». Местные СМИ сообщали, что только прямой ущерб от разрушения моста составил около $81 млрд. ЧП привело к полной остановке работы морского порта Балтимора. Движение через порт восстановили в мае после управляемого сноса последнего оставшегося пролёта. Тогда же порт покинуло и грузовое судно «Дали».