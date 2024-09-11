Днепропетровск, Украина, 11 сентября, 2024, 08:15 — ИА Регнум. В Днепропетровской области на Юго-Востоке Украины была повреждена инфраструктура. Об этом 11 сентября сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Повреждена инфраструктура», — написал Лысак.

Однако тип и количество пострадавших объектов он не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Сумы после взрывов 1 сентября были повреждены два предприятия. По словам представителей прокуратуры региона, в результате взрывов пострадало одно из промышленных предприятий города, в частности производственное и складское помещения, также был повреждён цех одного из местных заводов. В тот же день пресс-служба министерства энергетики Украины проинформировала, что один из объектов энергетики в Харькове получил повреждения.

Ранее, 21 августа, Лысак сообщил, что в Днепропетровской области повреждена инфраструктура и линия электропередачи.