Москва, 11 сентября, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Запретить в России субкультуру квадроберов предложила член Совета Федерации Наталия Косихина. По её мнению, имитация движения животных чревата тяжёлыми последствиями.

runews24.ru Квадроберы

Сенатор считает, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной для себя и окружающих.

«В данном случае считаю, что нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые бы не вредили психике и здоровью окружающих. В то же время те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», — пояснила «РИА Новости» свою точку зрения Косихина.

Она напомнила, что движение образовалось в России в результате следования молодыми людьми популярным негативным трендам. Чаще всего представителями этой субкультуры являются подростки. Они не только ходят на четвереньках и лают, как собаки, в общественных местах, но иногда бросаются на людей, кусая их.

По словам сенатора, во все времена часть молодёжи интересовалась субкультурой, которая не всем нравилась. В данном случае важно отметить, чтобы это направление не носило сильно провокационного характера для граждан.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году в разных российских регионах зафиксировали несколько скандалов с участием квадроберов. В мае новосибирский новостной портал infopro54 написал, что дети не ограничились пробежкой по газонам на четырёх лапах и решили попробовать корм для животных. Выбор пал на пакетики с жидким питанием для кошек. Девочка выложила их содержимое на сидение лавочки, после чего, стоя на четвереньках, стала поедать с непродезинфицированной поверхности кошачью еду.

В Мурманской области одна девочка решила продемонстрировать агрессивную сторону животного поведения. В Кандалакше представительница субкультуры вцепилась зубами в другого ребёнка на детской площадке, написал портал «Хибины». По словам матери пострадавшей девочки, на обидчице была кошачья маска, хвост и перчатки с когтями — основные атрибуты, характерные для квадроберов.

В августе в Краснодаре одна из девочек-квадроберов укусила другого ребёнка. Пользователи соцсети «ВКонтакте» заявили, что подростки в своём увлечении начали переходить все возможные грани. Они и сами в итоге могут поплатиться за своё поведение, если кто-то из пострадавших решится сразу дать отпор обидчикам.