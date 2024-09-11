Курск, 11 сентября, 2024, 07:15 — ИА Регнум. В Курской области морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота во время контрнаступления захватили в плен бежавших из окружения украинских боевиков. Об этом сообщили 11 сентября в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

Всего было взято в плен шесть штурмовиков ВСУ.

«У украинских военных не было при себе ни припасов, ни боекомплекта. На допросе штурмовики скзалаи, что потеряли связь с подразделением, заблудились и пытались отступить к своим», — сообщил «РИА Новости» представитель силовиков.

Кадры с допросом пленных есть в распоряжении издания.

Как сообщало ИА Регнум, иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, вывели из Курской области из-за больших потерь, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Украинские боевики не эвакуируют своих тяжелораненых сослуживцев, бросая их в Курской области, рассказал командир одного из российских подразделений. В подтверждение он предоставил соответствующее видео.

Аналитик Марк Епископос в материале для The American Conservative заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не может отдать приказ Вооружённым силам Украины отступить из Курской области, поскольку западные страны воспримут такой шаг как его личный провал.