Новый Оскол, Белгородская область, 11 сентября, 2024, 06:52 — ИА Регнум. В Белгородской области с рельсов сошли локомотив и вагоны грузового состава. Об этом 11 сентября заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Rzd.ru Грузовой состав

«В Новооскольском городском округе в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава», — уточнил он в Telegram-канале.

Глава Белгородской области добавил, что в результате инцидента никто не пострадал. Проходящие через данный участок пассажирские поезда отправили в объезд. На месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, по данным пресс-службы Юго-Восточной железной дороги, авария на перегоне Волоконовка — Новый Оскол (Белгородская область) случилась поздним вечером 10 сентября. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Также сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента.

Шесть вагонов с углём сошли с рельсов в Забайкальском крае на станции Шахтёрская 3 сентября. Никто не пострадал.