Москва, 11 сентября, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Эксперты провели анализ записей голосов обвиняемых в покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак, чтобы установить их причастность к преступлению.

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«Эксперты провели сложную фоноскопическую экспертизу, были исследованы записи телефонных переговоров обвиняемых с их реальными голосами, записанными уже в ходе их допросов и иных следственных действий с их участием», — рассказал ТАСС сотрудник полиции.

Расследование завершено, обвиняемые знакомятся с материалами дела. Фигуранты находятся под стражей, им вменяют также создание террористической организации и участие в ней.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве и Рязанской области были задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88», которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. Большая часть из них — несовершеннолетние.

У террористов изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

В июле 2023 года ФСБ информировала о предотвращении готовившегося покушения на Симоньян и Собчак. Украинские спецслужбы пообещали исполнителям по 1,5 млн рублей за каждое убийство. На допросе они подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

3 июля в уголовном деле о подготовке покушения появились три новых фигуранта, в их числе оказался ученик 8 класса. Троих молодых людей — студента колледжа связи, монтажника и школьника— задержали по делу о хулиганстве 7 мая. Им избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

24 августа обвиняемым в подготовке покушений провели очную ставку. В тот же день Следственный комитет завершил предварительное расследование уголовного дела.

По делу проходят 8 человек, кроме подготовки к покушению им также вменяется в вину избиение людей азиатской внешности.