Курск, 11 сентября, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Украинские боевики не эвакуируют своих тяжелораненых сослуживцев, бросая их в Курской области. Об этом «РИА Новости» рассказал командир одного из российских подразделений. В подтверждение он предоставил соответствующее видео.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

«В ходе выполнения боевой задачи в одном из частных домов нами был найден тяжелораненый противник. Его просто бросили свои. Обкололи его обезболивающими и ушли», — констатировал командир подразделения.

Он подчеркнул, что этот случай не единичный.

На предоставленном журналистам видео замечен лежащий на полу на матрасе раненый украинский боец. Вокруг него разбросаны шприцы и ампулы. Находящийся на месте российский военнослужащий пояснил, что был отбит опорный пункт ВСУ, где был обнаружен с перевязанной головой и подсоединенной к вене трубкой от ёмкости с прозрачной жидкостью солдат ВСУ, которого бросили сослуживцы.

Как сообщало ИА Регнум, личный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ был брошен командованием во время боёв за Мариуполь весной 2022 года, признал военнопленный, командир роты подразделения морпехов ВСУ Сергей Таранюк. Он уточнил, что командир 36-й бригады Владимир Баранюк оставил своё подразделение перед попыткой подчинённых прорвать окружение. По словам пленного, командующий сел на БТР-60 и со своими заместителями, начальник штаба, заместитель командира бригады по боевой подготовке проехали мимо колонны и скрылись. После этого связь с ними пропала, продолжил Таранюк.

Аналитик Марк Епископос в материале для The American Conservative заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не может отдать приказ Вооружённым силам Украины отступить из Курской области, поскольку западные страны воспримут такой шаг как его личный провал.