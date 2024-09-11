Москва, 11 сентября, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Фигуранты дела о гибели группы участников экскурсии и гида в подземном коллекторе в Москве Александр Ким и Никита Дубас предпринимали меры для сокрытия следов преступления, поэтому основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время не изменились. Об этом говорится в судебных документах.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Ими были предприняты меры по сокрытию следов преступления, в связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда», — сказано в документах.

Адвокаты обвиняемых отмечают, что один из фигурантов, Ким, добровольно приехал в Москву и явился к следователю для того, чтобы помочь следствию. Он как айтишник создал площадку и лишь предоставлял её для размещения объявлений о разного рода экскурсиях, маршруты не разрабатывал.

Кима и Дубаса обвиняют в оказании небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как сообщало ИА Регнум, директор ООО «Авангард» Александр Лазовский, обвиняемый по делу о гибели восьми человек в коллекторе, арестован заочно Басманным судом.

20 августа 2023 года гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному руслу реки Неглинка в Москве. Начался сильный ливень, коллектор затопило, все восемь человек погибли.

Постановление о привлечении Лазовского в качестве обвиняемого по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель одного или нескольких человек, вынесено 24 августа. 21 августа он вылетел в Объединённые Арабские Эмираты. Обвиняемый объявлен в федеральный и международный розыск.

Своей вины в произошедшей трагедии никто из фигурантов не признаёт.

Спасатели обнаружили 21 августа, на следующий день после ливня, тела 15-летней девушки, 17-летнего парня, а позднее двух супругов. Все они были участниками экскурсии. Остальных погибших нашли позже.

Установлено, что организаторы, которых было трое, сообщили участникам экскурсии ложную информацию, что мероприятие безопасно, хотя проникновение в подземные сооружения было незаконным. С муниципальными службами Москвы экскурсию не согласовали.