Нью-Йорк, США, 11 сентября, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Письмо с предупреждением знаменитого физика Альберта Эйнштейна 32-му президенту США Франклину Рузвельту об угрозе создания ядерного оружия нацистской Германией продали на аукционе Christie’s за 3,92 млн долларов.

Альберт Эйнштейн. 1920-е

Известно, что письмо было написано в двух вариантах. Одна из копий хранится в музее и библиотеке Рузвельта в Гайд-Парке в Нью-Йорке. Проданный документ за подписью Эйнштейна чуть короче по содержанию и принадлежал покойному соучредителю Microsoft Полу Аллену. Аукционный дом оценивал его в 4 млн долларов.

Как сообщало ИА Регнум, в июле, по данным агентства France Presse, на аукционе во Франции продали за €1,69 млн два пистолета Наполеона. Организаторы торгов из аукционных домов Osenat и Rossini не разглашали информацию о покупателе пистолетов. Они посчитали продажу успешной. При этом ранее минкультуры Франции признало эти два пистолета национальным достоянием, запретив их вывоз из страны без специального разрешения властей.

Картину Ивана Айвазовского «Лунная ночь», написанную им в 1878 году, продали на аукционе за 92 млн рублей. Подпись, дату и подлинность полотна подтвердили в ходе научно-исследовательского комплекса работ перед торгами.