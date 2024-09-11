Каракас, 11 сентября, 2024, 03:35 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро жёстко ответил на ситуацию с конфискацией своего самолёта в Доминикане властями США. По его словам, доминиканский коллега Луис Абинадер «бандит и вор».

1big.ru Николас Мадуро

«Меня оставили без самолёта. Президент Доминиканской Республики Абинадер — бандит и вор. Народ Доминиканы в своё время выставит ему счёт. Не нужно делать вид «это не я», — заявил Мадуро в ходе заседания правительства, которое транслировалось в социальных сетях.

Власти Венесуэлы назвали конфискацию самолёта актом пиратства, заявив, что Вашингтон надавил на доминиканцев, чтобы те стали «соучастниками преступных действий».

Как сообщало ИА Регнум, в Доминикане задержали уже второй самолёт, связанный с правительством и президентом Мадуро.

Уточняется, что речь идёт о самолёте Falcon 2OOOEX, который находится в Международном аэропорту имени доктора Хоакина Балагера. Стоимость лайнера французского производства оценивается от 8 до 11 млн долларов. Самолёт пока не арестован.

2 сентября американские власти арестовали находившийся в Доминиканской Республике президентский борт. Воздушную судно переправили в штат Флорида. Позднее министерство юстиции США подтвердило арест воздушного судна, объяснив предпринятые меры противодействием санкционным нарушениям. Согласно заявлению минюста, самолёт якобы приобрели в США за 13 млн долларов и вывезли контрабандой через подставную компанию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Соединённые Штаты могут отдать конфискованный самолёт бывшему лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо. Также она указала, что РФ поддерживает законные требования Венесуэлы к американским властям о возврате самолёта. По словам Захаровой, США, арестовав президентский борт, продемонстрировали пренебрежение международным правом и с опорой на «право сильного» послали очередной сигнал, что могут распоряжаться суверенной собственностью другого государства.