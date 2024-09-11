Москва, 11 сентября, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую схему обмана россиян, связанную с установкой фейкового приложения Минздрава. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Аферисты звонят и убеждают установить новое «приложение Минздрава», если недавно проходили медицинские обследования, чтобы получить кешбэк. После того как приложение оказывается в телефоне, мошенники дают жертве форму для ввода данных и получают доступ к банковской карте», — пояснили в Telegram-канале Минздрава РФ.

В федеральном ведомстве обратили внимание на то, что никаких специальных приложений у Минздрава нет, все цифровые сервисы доступны на Едином портале госуслуг.

Как сообщало ИА Регнум, мошенники стали представляться сотрудниками Госархива для получения от россиян доступа к цифровым сервисам. Злоумышленники говорят, что хотят отправить невостребованные письма, указывая на утерю всех данных об отправителях. Преступники предлагают получить письма в любом отделении МФЦ или «Почты России», а также выбрать дату и время для онлайн-записи. После этого на мобильный телефон жертвы приходит СМС с цифровым кодом. Мошенники просят назвать его. Используя эти данные, они получают доступ к цифровым сервисам, в том числе к «Госуслугам» и онлайн-банку.

Также аферисты активизировались в отношении пенсионеров, рассылая им сообщения с фишинговыми ссылками. Пожилых людей обманывают обязательным переводом пенсий в цифровые рубли, предупредила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.