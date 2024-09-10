Багдад, 11 сентября, 2024, 02:29 — ИА Регнум. В столице Ирака удару подвергся логистический центр посольства США. Об этом 11 сентября проинформировал иракский информационный портал Shafaq News.

edition. cnn.com Логистический центр посольства США в Багдаде

«Источник в органах безопасности сообщил об ударе по логистическому центру посольства США, расположенному в международном аэропорту Багдада», — указали авторы.

Пока неясно, что применялись для атаки: ракеты либо миномёты.

Ещё один удар был нанесён по расположенной рядом с аэропортом в штаб-квартире Агентства по борьбе с терроризмом.

В статье не указали информацию о пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 февраля США нанесли удары по 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. Операция последовала за нападением на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США.

В провинции Анбар на западе Ирака жертвами американских ударов стали 16 человек. Несмотря на утверждения США о том, что удары были согласованы с руководством Ирака, официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади заявил, что подобные сообщения являются фальсификацией.

Правительство Ирака назвало удары актом неприкрытой агрессии, их осудили и власти Сирии. Парламент Ирака призвал правительство ускорить вывод с территории страны военного контингента западных стран.