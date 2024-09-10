Москва, 11 сентября, 2024, 02:03 — ИА Регнум. США продолжают проявлять агрессивную политику, наращивая военное присутствие у границ России. Об этом 10 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении на открытии активной фазы учений «Океан-2024».

NATO North Atlantic Treaty Organization

«США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул российский лидер.

Путин пояснил, что Вашингтон это делает под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китая. При этом, по мнению президента, действия США провоцируют новую гонку вооружений.

Также президент отметил, что американские власти пытаются сохранить «глобальное военно-политическое доминирование» и стремятся нанести России стратегическое поражение с использованием конфликта на Украине.

По словам Владимира Путина, Россия должна быть готова к любому развитию событий и боеспособна отразить возможную военную угрозу с любой стороны.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября арктическая группировка Северного флота приступила к учениям «Океан-2024», в ходе которых изучит возможные районы боевых действий, условия применения разнородных сил, оружия и технических средств, а также отработает специальные операции по блокированию и уничтожению террористов.

В учении Военно-морского флота России примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения. Также будут задействованы более 120 самолётов и вертолётов морской авиации, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. человек личного состава.

Россия должна быть готова отразить возможную агрессию на любых направлениях, в том числе в море, заявил Путин. Россия сделает всё возможное для сохранения стратегической стабильности в мире, добавил глава государства.