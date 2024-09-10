Вашингтон, 11 сентября, 2024, 00:39 — ИА Регнум. В Белом доме заявили, что планируют провести переговоры с киевским режимом по вопросу нанесения ударов по России европейскими и американскими дальнобойными ракетами. Об этом заявил 10 сентября в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Блинкен на лондонской пресс-конференции заверил, что США рассмотрят и примут к сведению просьбу Киева о снятии ограничения. Конкретного ответа о решении Вашингтона по этому вопросу, он не дал.

Госсекретарь сослался на якобы полученные Россией от Ирана баллистические ракеты, передачу которых США требовали не делать.

Как сообщало ИА Регнум, Блинкен в ходе своего визита в Киев передаст Украине разрешение на нанесение ударов по России с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS, заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол в интервью изданию Axios.

Президент США Джо Байден обсудит с премьером Великобритании Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь России.

Украинские войска и без официального разрешения со стороны Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по России. В конце августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России. Без западных спутников и систем наведения этого сделать нельзя, уточнил Мирошник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что попытки киевского режима атаковать территорию РФ западным оружием уже были. Он уточнил, что это показывает степень вовлечённости США в украинский конфликт. Представитель Кремля 4 сентября подтвердил, что украинские боевики уже наносят удары по российской территории американским оружием и намерены продолжать это делать.

Песков в ходе брифинга с журналистами также отмечал, что публикации о якобы поставках ракет малого радиуса действия в РФ из Ирана являются недействительными. Он добавил, что Иран является важным партнёром для России, с которым развиваются торгово-экономические отношения.