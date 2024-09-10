Вашингтон, 10 сентября, 2024, 23:49 — ИА Регнум. На протяжении длительного времени приоритетом военной поддержки США останется обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны. Об этом на брифинге 10 сентября заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

ИА REGNUM Пентагон

Официальный представитель минобороны США добавил, что не видит изменений в приоритетах в военной поддержке Украины со стороны Запада.

Райдер отметил, что США нацелены на удовлетворение не только срочных потребностей Киева, но и долгосрочных.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский надеется, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони поможет ему в переговорах с США о передаче Украине новых установок противовоздушной обороны Patriot, написала 8 сентября газета Il Messaggero. По информации издания, Зеленский и Мелони встретились на полях экономического форума в итальянском городе Черноббьо. Мелони якобы пообещала, что установку передадут до конца сентября.

10 сентября на очередной встрече в формате «Рамштайн» в Германии Зеленский призвал страны НАТО нарастить поставки средств противовоздушной обороны и дальнобойных ракет. Он добавил, что в мире достаточно систем ПВО, западным союзникам нужно быть с Украиной в этой области более активными.

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления киевскому режиму военной помощи. Как подчёркивал в марте президент Владимир Путин, никакие вооружения не способны изменить ход спецоперации.