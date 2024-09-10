Палестина, 10 сентября, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари 10 сентября продемонстрировал видео, на котором был запечатлён туннель палестинского движения ХАМАС в городе Рафах сектора Газа, где в конце августа радикалами были убиты шесть заложников, в том числе россиянин Александр Лобанов.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

На кадрах видно, как Хагари с помощью верёвок спускается в 20-метровую шахту туннеля, вход в которую находился в детской комнате одного из домов в районе Тель-аль-Султан рядом с Рафахом. Шахта глубиной 20 м соединялась с узким туннелем длиной 120 м без помещений. Изначально туннель не предназначался для проживания в нём, его строили для прохода между другими подземными структурами радикалов. Пресс-секретарь ЦАХАЛ отметил, что человеку невозможно стоять в полный рост в этом туннеле.

На видео попали условия содержания заложников, которые 11 месяцев выживали в тяжёлых условиях.

Хагари заявил, что ЦАХАЛ собирает все улики для выяснения всех причастных к убийству заложников. Израильские военные, по его словам, продолжат действовать в туннелях под сектором Газа, несмотря на угрозы ХАМАС касательно новых инструкций по обращению с заложниками в случае приближения ЦАХАЛ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее руководство ЦАХАЛ опубликовало имена заложников ХАМАС, найденных погибшими в Рафахе. Это две женщины, Иден Йерушалми и Кармель Гат, и четыре мужчины: Херш Гольдберг-Полин, Александр Лобанов, Альмог Саруси и Ори Данино.

Лобанов — российский гражданин. После обнаружения его тела премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил родителям россиянина и принёс извинения за то, что их сын не вернулся живым.

По данным ЦАХАЛ, заложников, чьи тела нашли в туннеле, взяли в плен 7 октября 2023 года во время нападения ХАМАС на Израиль.