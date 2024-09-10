Штат Вермонт, США, 10 сентября, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Власти второго американского штата ввели комендантский час и призвали жителей оставаться дома из-за смертельного вируса, который убивает каждого третьего заболевшего. По данным издания Daily Mail, речь идёт о восточным энцефалите лошадей (ВЭЛ), который переносят комары.

Иван Шилов ИА REGNUM Комендантский час

Первым комендантский час из-за болезни ввели в некоторых округах штата Массачусетса. Затем департамент здравоохранения Вермонта рекомендовал населению штата не выходить на улицу с 18:00 до 06:00, в это время особо активны комары.

Редкое заболевание переносится лошадьми и распространяется комарами. У примерно 30% заболевших может возникнуть отёк мозга, рвота, судороги, летальный исход.

В связи с этим в Вермонте и Массачусетсе из-за риска заражения стали переносить массовые мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, глава Общественного совета при Росгидромете эксперт-энвайронменталист Вадим Петров заявил о беспокойстве учёных из-за лихорадки Западного Нила. По его словам, одним из факторов распространения заболевания является потепление, в результате которого увеличивается число комаров, которые переносят вирус лихорадки.

Эта вирусная инфекция чаще всего передаётся человеку через укусы заражённых комаров. Основными симптомами при лихорадке Западного Нила являются боль в глазах, заторможенность, нарушения движения и чувствительности, судороги.