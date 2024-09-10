Москва, 10 сентября, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Мошенники, используя новую схему обмана россиян, начали убеждать их установить «приложение Минздрава» якобы для получения кешбэка после медицинских обследований. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В СМИ и социальных сетях появилась информация, что мошенники придумали новую схему обмана. Теперь аферисты звонят и убеждают установить новое «приложение Минздрава», если недавно проходили медицинские обследования, чтобы получить кешбэк», — сказано в сообщении.

После того как приложение оказывается в телефоне, мошенники дают жертве форму для ввода данных и получают доступ к банковской карте, пояснили в Минздраве и добавили, что у ведомства нет никаких специальных приложений.

Как передавало ИА Регнум, в ходе ВЭФ заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал несколько самых распространённых мошеннических схем. По его словам, чаще всего аферисты звонят по телефону и обращаются к жертвам через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов или Центробанка России, требуя перевести деньги на якобы безопасные счета.

Также 4 сентября стало известно, что российская певица Хелависа (Наталья О’Шей) из группы «Мельница», проживающая в Германии, перевела телефонным мошенникам 1,8 млн рублей. Звонивший мужчина, представившись сотрудником сотового оператора «МТС», сообщил, что у неё закончился договор. Чтобы продлить соглашение, она по указанию звонившего продиктовала ему номер, который пришёл через СМС-сообщение.