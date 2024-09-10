Москва, 10 сентября, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Арестованный по подозрению во взятке военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев подписал контракт о службе в зоне СВО. Об этом 10 сентября сообщил его адвокат Дмитрий Чуков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Он обратился с заявлением на имя министра обороны и председателя Следственного комитета о заключении контракта», — приводят «РИА Новости» слова Чукова.

По словам адвоката, на данный момент были проведены все подготовительные мероприятия с разрешения следствия. Тригилев также прошёл медкомиссию и собеседование.

Кроме того, Тригилев не признавал вину, сообщил Чуков.

Как передавало ИА Регнум, полковника обвиняют в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит штраф до 4 млн рублей или срок лишения свободы от 7 до 12 лет. Известно, что вместе с Тригилевым был задержан сотрудник военкомата Игорь Титовец. Сотрудники полиции в ходе обысков нашли крупную сумму денег у Тригилева.

6 июля Замоскворецкий суд Москвы отправил Тригилева в СИЗО на два месяца.