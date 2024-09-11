Брянск, 11 сентября, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказал, что вкладывает в понятие «русская душа» и в чём характерная черта русских людей.

ИА Регнум

Так, Богомаз выразил уверенность в том, что Россия переняла у Запада не самые хорошие черты. Нарпимер, если в царские времена данное слово имело первостепенное значение для русского человека, то на Западе всё решали «через закладные, нотариусы и искали способы обмануть друг друга».

Теперь в России это тоже переняли. С развалом СССР людей стали учить «быть иностранцами, европейцами», когда человек человеку враг, считает губернатор. Русская душа была другой — доброй и отзывчивой, готовой прийти на помощь.

Глава региона отметил, что сам вырос в деревне и застал времена, когда люди были консолидированы и знали, кто такое «тавака».

«Я помню ещё, когда дома, постройки любые строили в деревне. Такое слово есть — тавака. То есть не иностранное, а наше. Что такое тавака? Это когда всей деревней собирались и за один день ставили дом. А вечером собирали стол. Если бы сейчас сказать, то это был стол очень скудный, а это было самое лучшее, что было тогда у людей. На следующий день собирались женщины и штукатурили этот дом. Вот это и есть русская душа. Когда каждый человек жил вниманием и заботой о тех, кто находится рядом», — рассказал Александр Богомаз.

По его мнению, сегодня «русскую душу надо возвращать». Воспитывать детей так, чтобы для них не было чуждым сострадание к ближнему. Богомаз поведал, что заставшие Великую Отечественную войну рассказывали о том, как в те времена люди сами спали на полу, но эвакуированных размещали на единственной кровати. При чём такой подход характерен не только для русских, но и для других национальностей, живущих в России.

«И русская душа, и российская душа. Вот правильно. Не только русские. Это все национальности, кто у нас проживал и сегодня проживает, они все были такие. Все друг другу помогали. В 90-е годы развели по национальностям. То, что пытались американцы во все времена и англичане сделать. Именно развести по национальностям, по вероисповеданию и противопоставить младшее поколение старшему. Ну, можно сказать, частично это у них получилось. Сегодня мы всё это отыгрываем назад. Но это долгий процесс. Это невозможно сделать. Ни за один день, ни за полгода, ни за год. Это именно процесс, который сегодня нужен. Начинать с детей и воспитывать так, как когда-то воспитывали нас», — подчеркнул Богомаз.

Он отметил необходимость масштабировать всё лучшее, чтобы было раньше свойственно народам России: отзывчивость, щедрость, порядочность.

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