Москва, 10 сентября, 2024, 19:47 — ИА Регнум. В Москве водитель такси по имени Гаря помог принять роды у пассажирки, не переставая вести автомобиль, сообщает «Газета.Ru».

Кадр из видео

По словам таксиста, семейная пара направлялась в перинатальный центр. У женщины по имени Александра начались стремительные роды, водитель автомобиля старался отвлекать её и помогать, основываясь на методах, которые ранее видел по телевизору.

«У меня мысли в голове — довезти её быстрее в роддом. Я ладонь подставляю, чтобы он (ребёнок. — Прим. ред.) головой не ударился о панель автомобиля», — рассказал водитель такси.

Гаря отметил, что во время принятия родов не испытывал страха. Наоборот, стремился сосредоточиться на том, чтобы помочь женщине и доставить её как можно скорее в медучреждение.

«Когда ребёнок заплакал, я понял, что всё в порядке. Александра обняла малыша и прижала к себе. Мы быстро доехали до роддома», — отметил он.

После произошедшего семейная пара пригласила водителя на выписку, но тот не смог прийти.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Оренбурге водитель такси принял роды у женщины, которую привез в перинатальный центр. Роды были стремительными, как признался таксист, он буквально поймал рукой новорождённого малыша.