Москва, 11 сентября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Брянская область всегда была воинствующей, и большое число добровольцев в российской армии именно из этого региона вполне объяснимо, заявил губернатор области Александр Богомаз в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

ИА Регнум Губернатор Брянской области Александр Богомаз

Политик напомнил, что самое большое партизанское движение в годы Великой Отечественной войны было именно в Брянской области — порядка 250 тыс. жителей тогда ушли в партизаны.

При этом в регионе никогда не прекращали вести военно-патриотическое воспитание. Даже в тяжёлые годы, рассказал глава области.

«В Брянской области эта работа была поставлена. И она поставлена сейчас… Это воспитание детей, чтобы был не Даня Милохин герой их, а вот этот парень, который в этой школе учился, в этой деревне рос, в городе, посёлке. И он отдал самое дорогое за тебя. За твое детство. За твою юность. За твою будущую жизнь», — указал Александр Богомаз.

Также глава региона резко раскритиковал релокантов, которые порадовались вторжению ВСУ в Курскую область и рассказал, возможно ли повторение такого происшествия в Брянской области.

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