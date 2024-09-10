Москва, 10 сентября, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Актёр Московского театра оперетты Александр Голубев перед смертью месяц пролежал в больнице, сообщил ИА Регнум брат артиста Николай.

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По его словам, Александр умер 9 сентября в 20:00 мск от последствий тяжёлой болезни. Николай отметил, что его брат «жил работой» и так и не создал семью.

Ранее о смерти Голубева сообщил Московский театр оперетты. Информацию о времени и дате прощания и похорон театр сообщит позже.

В 1994 году Голубев окончил Институт кино и телевидения (ГИТР), после чего начал играть в Московском театре оперетты. Артист известен своей игрой священника Фролло в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Голубев также исполнил роли в мюзиклах «Метро», «Граф Орлов», «Монте-Кристо», «Маугли», «Доходное место», «Ромео VS Джульетта. XX лет спустя», «Князь Серебряный», «Куртизанка» и других.

Кроме этого, актёр снялся в нескольких фильмах «День выборов» и «Горько!», а также в телесериале «Интерны».