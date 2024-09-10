Вашингтон, 10 сентября, 2024, 19:21 — ИА Регнум. США ввели санкции против двух российских судоходных компаний и принадлежащих им судов, говорится в заявлении американского минфина, опубликованном 10 сентября на его сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

В частности, в санкционный список попали компании ООО «Море река сервис» из города Азова и ООО «Оптовая фирма «ВАФА» из Астрахани. Также ограничения были введены на три сухогруза «Море река сервис», два сухогруза «ВАФА» и четыре сухогруза компании «МГ-Флот», против которой США ранее ввели санкции.

В августе американский минфин расширил антироссийские санкции, включив в списки 400 физических и юридических лиц в России и за её пределами. Кроме того, были введены санкции против некоторых граждан Белоруссии, Италии, Турции, Лихтенштейна и Китая, а также в отношении 46 китайских компаний.

10 сентября Великобритания ввела санкции в отношении ВКС РФ, 924-го Государственного центра беспилотной авиации и командования военно-транспортной авиации. Также Лондон ввёл санкции в отношении семи юридических и физических лиц из Ирана за якобы оказание помощи России.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что антироссийские санкции привели к обратному результату. Запад ожидал, что экономика страны развалится, но она растёт и развивается.