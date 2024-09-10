Москва, 10 сентября, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, актёр Московского театра оперетты Александр Голубев скончался на 58-м году жизни. Об этом говорится на сайте театра.

Московский государственный академический театр оперетты

«9 сентября, на 58-м году жизни, скончался солист театра, заслуженный артист России Александр Алексеевич Голубев», — говорится в сообщении театра.

Информацию о времени и дате прощания и похорон театр сообщит позже.

В 1994 году Голубев окончил Институт кино и телевидения (ГИТР), после чего начал играть в Московском театре оперетты. Артист известен своей игрой Фролло в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Голубев также исполнил роли в мюзиклах «Метро», «Граф Орлов», «Монте-Кристо», «Маугли», «Доходное место», «Ромео VS Джульетта. XX лет спустя», «Князь Серебряный», «Куртизанка» и других.

Кроме этого, актёр снялся в нескольких фильмах «День выборов» и «Горько!», а также в телесериале «Интерны».