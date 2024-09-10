Москва, 10 сентября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Народного артиста России Бориса Щербакова поместили в больницу после жалоб на боль в области сердца, сообщает 10 сентября Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Днём 74-летний актёр почувствовал себя плохо — заболело сердце. Врачи определили, что у него нестабильная стенокардия. После проведённой на дому терапии Щербакова госпитализировали.

По оценке медиков, он находится в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года Щербакова госпитализировали в Боткинскую больницу в связи с обострением хронического бронхита. Артиста поместили в реанимацию, а затем перевели в стационар. Под наблюдением врачей он находился около двух недель.

Щербаков снимается в кино с 1963 года. Известные фильмы и сериалы с его участием: «Тихий дон», «Сыщики», «Гостья из будущего», «Валентин и Валентина», «Воскресный папа», «Хочу в тюрьму».