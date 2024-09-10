Салехард, 10 сентября, 2024, 18:43 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе увеличили срок возмещения стоимости обучения студентам вузов и колледжей, чьи родители принимают участие в СВО. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов, оплату учащимся возместят с момента отправки родителя на СВО и до окончания обучения.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов

Артюхов отметил, что ямальские власти поддерживают непрерывную связь с семьями защитников и, исходя из потребностей, корректируют комплекс мер поддержки. «Важно, чтобы помощь была действительно рабочей и востребованной, — подчеркнул губернатор Ямало-Ненецкого АО. — Продлить частичную компенсацию стоимости обучения на весь срок обучения в вузе — просьба, озвученная на одной из летних встреч с военнослужащими и их семьями». Он напомнил, что сейчас для детей участников СВО федеральным законодательством предусмотрена возможность поступления по квоте на бюджетные места. «При этом в лучших вузах страны — большая конкуренция, и, если ребенок хочет учиться, мы должны это поддержать», — заявил Дмитрий Артюхов.

В пресс-службе окружного правительства уточнили, что субсидия составляет 100% стоимости обучения в вузе, но не более 200 тысяч рублей в год. Получить выплату можно по итогам сессии или учебного года. При этом к студентам есть несколько требований — отсутствие задолженностей и необходимость отработать на Ямале не менее трех лет после окончания учебы. Кроме того, стоимость обучения в колледжах и техникумах — как государственных, так и частных, даже за пределами региона — компенсируется полностью за счет средств бюджета ЯНАО.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Ямальские власти поддерживают непрерывную связь с семьями военнослужащих СВО

«Это решение является частью пакета мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, включающий 56 разных льгот и выплат», — отметили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Среди таких мер в сфере образования — компенсация родительской платы за посещение детских садов, возмещение супругам и родителям стоимости обучения вождению автомобиля на категорию «В» в лицензированных организациях округа.