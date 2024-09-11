Москва, 11 сентября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой признался, что в шесть лет случайно сжёг дом.

ИА Регнум Губернатор Брянской области Александр Богомаз

Так, рассуждая о широте русской души, глава региона напомнил, что и отзывчивость, и щедрость, и совесть всегда были характерны для русского человека. Все эти качества необходимо масштабировать и взращивать в молодом поколении и теперь. Богомаз отметил, что времена изменились, сейчас стало больше случаев, когда дети проявляют жестокость.

«Раньше этого не было. Просто не было. Не было такой озлобленности. Не было злобы. Драки были, конечно. Но если что-то не дай бог… кровь появилась — всё, заканчивается драка. Это воспитание», — объяснил губернатор.

При этом он признался, что и сам в детстве кротким нравом не отличался и был совсем не пай-мальчик.

«Я вообще был буйный. Я в шесть лет дом сжёг», — рассказал Богомаз, чем сильно удивил Марину Ахмедову.

По признанию политика, всё дело в курении. А закурил нынешний глава Брянской области всего в пять лет — решил попробовать, ведь все вокруг курили. К шести годам это вылилось в происшествие со сгоревшим домом, а к семи юный Александр Богомаз решил бросить вредную привычку и с тех пор больше никогда к ней не возвращался.

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