Штат Вермонт, США, 10 сентября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. В американском штате Вермонт разбился частный самолёт, погибли четыре человека, сообщает 10 сентября телеканал ABC News.

Кадр из видео CNN

Уточняется, что самолёт летел из города Феррисбург в штате Вермонт в штат Коннектикут. При этом полиция штата не получала никаких сообщений о крушении самолёта или сигналов о помощи, однако начала искать воздушное судно после того, как с ней связались родственники пассажиров.

Разбившийся самолёт был найден в лесном массиве к востоку от аэропорта в Вермонте, все четверо пассажиров были найдены мертвыми, информирует телеканал.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента.

Как передавало ИА Регнум, 9 сентября в Подмосковье разбился Ан-2. По предварительной информации, самолёт проходил испытательный полёт и потерпел крушение в районе аэродрома у посёлка Ватулино Рузского городского округа. При крушении воздушного судна двое пилотов погибли.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц. Также организовали комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.