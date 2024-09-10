Рим, 10 сентября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Жительницу города Виареджо в Италии арестовали по обвинению в убийстве после того, как она наехала на грабителя-мигранта, отобравшего у неё сумочку. Об этом сообщает итальянская газета Nazione.

Christoph Sator/Global Look Press

Как отмечается в публикации, в ночь на 8 сентября женщина, владеющая оборудованным пляжем на морском побережье, стала жертвой ограбления, которое, по данным следствия, совершил 47-летний мужчина — бездомный мигрант из Алжира. В момент инцидента он был вооружён ножом. После женщина выследила обидчика и сбила его на машине, неоднократно переехав тело. Мужчину нашли и доставили в больницу. Там он скончался от полученных травм. На видео с камер наблюдения видно, как женщина выходит из автомобиля, чтобы забрать свою сумку у грабителя, после чего садится обратно и уезжает с места происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля в США 74-летняя пенсионерка, которую обманули мошенники, ограбила банк. Она зашла в местное отделение банка и, угрожая пистолетом, потребовала от сотрудников отдать ей все деньги. Однако женщине удалось получить только $500, после чего она была арестована полицейскими.

Ранее в Бразилии девушка — боец UFC Польяна Виана избила грабителя, который попытался у неё отобрать мобильный телефон.